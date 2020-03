Grimaldi (Luv): "Stop alle attività non essenziali, ma più diritti per chi lavora e per i meno tutelati"

"Serve ancora più rigore, per quanto sia difficile per tutti: ecco perché le attività e i servizi non essenziali, ossia che non forniscono beni di prima necessità, dovrebbero chiudere. Chi terrà aperto non va solo ringraziato, ma deve godere di misure di sicurezza potenziate", dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Piemonte, Marco Grimaldi.

Sulla base dei dati della Protezione Civile appare che l'andamento dell'epidemia in Piemonte è crescente, con un tempo di raddoppio pari a 2,3 giorni: significa che ogni due giorni e poco più, i casi raddoppiano. Al momento il virus, da noi, corre più veloce che in Lombardia ed Emilia Romagna. Inoltre, il Piemonte ha purtroppo una popolazione più anziana e proporzionalmente più potenziali pazienti in terapia intensiva. "Per questo oggi - aggiunge Grimaldi - anche dopo il confronto in Capigruppo con il Presidente Cirio, siamo concordi a chiedere che le misure siano ulteriormente potenziate, per rallentare la diffusione del virus".