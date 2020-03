Coronavirus, Nosiglia alle parrocchie di Torino: "Aprite gli oratori per accogliere durante il giorno i clochard"

Le parrocchie di Torino aprano le porte durante il giorno per accogliere i clochard, costretti a vagare per la città per l’emergenza Coronavirus. E’ questo l’appello di Monsignor Cesare Nosiglia ha inviato a tutti le chiese della città.

Attualmente i dormitori che accolgono i clochard sono parte, ma la maggioranza degli ospiti non può rimanere in sede durante la giornata. A seguito dell’ultimo DPCM, che ha chiuso bar e centri commerciali, molti sono costretti a vagare in strada per tutta la giornata. Anche se le mense continuano le loro attività, i pasti sono serviti da asporto: i senzatetto spesso non sanno neanche dove andare in bagno e, rimanendo in giro, “rischiano di esporsi al contagio o di farsi attori involontari di contagio”.

Da qui la richiesta dell’Arcivescovo di Torino, soprattutto alle parrocchie del centro cittadino, “di mettere a disposizione una sala, ad esempio, dell'oratorio (al momento inutilizzato) con adiacenti servizi igienici per ospitare - tra le 9 e le 17 di ogni giorno - un piccolo gruppo di tre o massimo quattro persone senza dimora (che frequentano lo stesso dormitorio) in modo che restino riparate”.



“La fantasia della Carità di ciascuna parrocchia – continua Nosiglia - potrà eventualmente arricchire il soggiorno diurno, ad esempio, con un piatto di pasta al momento del pranzo o di un caffè a metà mattina e metà pomeriggio (ovviamente nel rispetto delle norme di distanza e igieniche per la prevenzione attualmente in vigore). Gli stessi ospiti potrebbero provvedere al riassetto degli ambienti prima di uscire per far ritorno ai dormitori”.



Le parrocchie interessate all’iniziativa possono contattare via mail la Caritas Diocesana (caritas@diocesi.torino.it) oppure duetuniche@yahoo.it.