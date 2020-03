Coronavirus, Nichelino decide una stretta nei confronti dei "furbetti": divieto di passeggio e di attività motorie oltre 500 metri dall'abitazione

Non è bastato chiudere il parco del Boschetto e le arre gioco di Nichelino, così il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, con una ordinanza firmata oggi, giovedì 19 marzo, cerca di scoraggiare anche i furbetti che continuano ad andare a correre come se dovessereo allenarsi per la maratona di New Yor, invece che restare a casa per aiutare a non diffondere il coronavirus.

L'ordinanza prevede, oltre alla interdizione al pubblico di tutte le aree verdi, dei parchi e dei giardini di proprietà pubblica, delle piastre sportive polivalenti, delle aree gioco, compresi il parco “Boschetto” e l'area pubblica di via I Maggio, porta restrizioni anche per le aree cani: il loro utilizzo sarà consentito a una sola persona per volta e per una durata massima di 10 minuti; in più, l'accompagnamento dei cani, per le loro esigenze fisiologiche, dovrà avvenire entro un raggio di 500 metri dall'abitazione.

Infine, la stretta nei confronti di coloro che pensano di essere degli atleti, cui tutto è consentito: divieto di passeggio e di attività motorie oltre un raggio di 500 metri dalla propria abitazione, con le violazioni che saranno punite a norma di legge. In questo modo si spera di porre un argine a quelle 'uscite di gruppo' che ancora si registrano in questi giorni.