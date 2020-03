Donate al Giovanni Bosco di Torino 600 mascherine ritrovate in uno stabile abbandonato [VIDEO]

Cinque scatoloni sigillati contenenti 12 confezioni, da 10 unità ciascuna, di mascherine modello FFP2. E' quanto rinvenuto venerdì mattina dalla polizia in un edificio abbandonato in via Aosta, a Torino. Gli agenti erano intervenuti dopo la chiamata di un uomo, che aveva udito delle grida d'aiuto da parte di una donna rimasta bloccata dentro lo stabile.

Giunte sul posto, le forze dell'ordine, dopo aver liberato la donna con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno ritrovato il materiale probabilmente lasciato per dimenticanza dai precedenti proprietari dell'immobile, il Sermig, che l'aveva tenuto in concessione fino al 2018.

Il responsabile del Sermig, trattandosi di dispositivi di protezione individuale salvavita, ha quindi consegnato le mascherine alla polizia, con il desiderio che venissero date agli operatori sanitari impegnate in questo periodo contro il Coronavirus.

Nella mattinata di ieri, gli agenti hanno consegnato le 600 mascherine al personale dell’ospedale “Giovanni Bosco” di Torino.