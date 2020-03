Coronavirus, a Moncalieri stretta sui controlli: Polizia Municipale e telecamere per scovare i furbetti

E' un Paolo Montagna preoccupato, quello che si è rivolto ai cittadini di Moncalieri attraverso la sua pagina Facebook, dicendosi pronto a una stretta sui controlli per scovare tutti quei furbetti che continuano a circolare impunemente, in questi giorni di emergenza sanitaria per il coronavirus.

"I numeri dei contagiati e delle quarantene sono in aumento. Sono giorni difficili per tutti, perché stare sempre in casa non è semplice. Ma bisogna farlo per non vanificare il grande lavoro di chi è sul fronte, per non mettere in pericolo la nostra salute e quella degli altri. Perché il modo migliore per salvaguardare se stessi e gli altri è proprio quello di non AVERE CONTATTI SOCIALI, RESTANDO A CASA. Non ci sono alternative".

"Per questa ragione, abbiamo deciso una stretta sui controlli, che sono in corso: troppi, infatti, sono ancora in giro senza motivo. Grazie al decreto del governo che ci dà la possibilità di farlo, avremo ancora più uomini della Polizia Municipale impegnati sul territorio e coadiuvati dalle oltre 100 telecamere puntate sui luoghi sensibili", ha spiegato il sindaco di Moncalieri. "Inoltre, abbiamo analizzato con i Carabinieri i punti della città da controllare costantemente".

"Ma le forze dell’ordine non potranno mai essere contemporaneamente in tutta la città. Nè riesco ad essere sollevato quando mi trasmettono il numero dei denunciati, se intanto questi cittadini stanno contribuendo al diffondersi del virus", ha aggiunto con amarezza il primo cittadino.

"Continuo a ritenere che la nostra Comunità intera possa dimostrarsi all’altezza della situazione, come sta già facendo la stragrande maggioranza delle persone", ha concluso Paolo Montagna. "La situazione è difficile. Ce la faremo, ma serve il contributo di tutti".