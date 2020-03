Arrestato per maltrattamenti un cittadino nigeriano

Martedì sera, intorno alle 22 gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in uno stabile del quartiere Aurora dopo la chiamata di una donna che riferiva di essere vittima di aggressione.

Giunti alla porta dell’appartamento, gli agenti hanno udito una donna singhiozzare ma dopo aver bussato non hanno ricevuto risposta, nemmeno dopo aver ricontatta telefonicamente. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, nel frattempo intervenuti, i poliziotti sono entrati nell’alloggio che era stato bloccato dall’interno.

All’interno hanno trovato un cittadino straniero che si è da subito mostrato poco collaborativo. In un’altra stanza, era presente una donna in gravidanza in lacrime con il volto tumefatto e sanguinante. Con la donna c’era anche una bambina, gli ambienti erano a soqquadro.

La donna ha poi riferito di essere stata aggredita dal marito, fatto comunque non nuovo visto che già in altre occasioni l’aveva malmenata. Violenze spesso legate all’assunzione di bevande alcoliche da parte dell’uomo, un ventinovenne cittadino nigeriano con precedenti di polizia a carico.

Alla luce dei fatti, lo straniero è stato tratto in arresto per maltrattamenti.