Moncalieri, vanno a fare la spesa in otto e parcheggiano sul posto disabili: denunciato il capo di una famiglia rom

In tempi di coronavirus e di appelli a restare a casa, c'è stato chi è andato a fare la spesa in otto, portandosi al seguito l'intera famiglia, parcheggiando anche sul posto riservato ai disabili. E' successo a Moncalieri, protagonista una famiglia rom.

Marito, moglie, cinque figli e un anziano. Sono arrivati a bordo di una Bmw in piazza Caduti, parcheggiando anche in un posto riservato ai disabili. Quando è arrivato il legittimo titolare del posto, ha chiamato i carabinieri, perchè non poteva mettere la sua auto. Una pattuglia è arrivata in pochi minuti e ha scoperto subito che la famiglia rom era già nota alle forze dell'ordine per alcuni piccoli precedenti.

Il capofamiglia è stato denunciato per inosservanza del decreto per il contenimento del coronavirus e lui ha strappato il verbale che gli era stato consegnato, iniziando ad inveire contro tutto e tutti.