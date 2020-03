Coronavirus, il Presidente Cirio: "Sono guarito, ora corro all'Unità di crisi"

Il Presidente della Regione Alberto Cirio è guarito dal Coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso governatore, che ha appena ricevuto l’esito del doppio tampone di verifica.

"Entrambi - spiega Cirio - hanno dato esito negativo al Covid-19. Ve lo dico mentre mi preparo per correre all’Unità di crisi, perché l’unica priorità è continuare a lottare”.

Lo scorso 8 marzo il Presidente aveva comunicato, tramite Facebook, di essere positivo e di aver effettuato i controlli - come altri colleghi - presenti a Roma lo scorso 4 marzo per un incontro a Palazzo Chigi. Fortunatamente l'ex europarlamentare non ha mai manifestato sintomi e si era messo in quarantena nella sua casa di Alba, nel Cuneese.

Della giunta piemontese era risultato colpito dal Coronavirus anche l'assessore al bilancio Andrea Tronzano.