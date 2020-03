Tembo e Torino City Lab: una collaborazione vincente

Cominciata nel 2018 a seguito di una gara indetta dal Comune di Torino, la collaborazione tra la branded commerce company Tembo e Torino City Lab, progetto dedicato a startup e aziende interessate a condurre attività di testing di soluzioni innovative per il vivere urbano, è stata recentemente rinnovata nel segno della digitalizzazione dei servizi e della gestione della piattaforma web.

Inizialmente, il lavoro di Tembo ha compreso l’intero piano di comunicazione, dalla headline di campagna alla brand identity, dalla progettazione del piano social media alla creazione di una piattaforma web che potesse rispecchiare la portata innovativa del progetto, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove testare le soluzioni del futuro.

Lo studio del logo è stato finalizzato a far emergere la mission di Torino City Lab: appoggiate sul palmo d’una mano ci sono la Mole Antonelliana, simbolo di Torino, e una provetta stilizzata, che restituisce graficamente l’idea di un laboratorio. A rappresentare l’innovazione sono infine due cerchi posti in alto, la cui unione dà vita a una forma dinamica in continua evoluzione.

"Con Torino City Lab, il Comune insieme a Tembo, hanno portato l’innovazione anche nella comunicazione, dichiara Elena Deambrogio - responsabile Smart City, progettazione europea presso il Servizio Innovazione e fondi europei del Comune di Torino. Abbiamo testato una veste nuova per raccontare il percorso di innovazione della nostra Città e per aiutare i cittadini a seguirla, comprenderla e, sempre di più, a esserne protagonisti".

Il successo della prima collaborazione ha spinto il Comune di Torino a conferire a Tembo un nuovo incarico: supportare Torino City Lab nella gestione diretta del sito e degli aspetti più rappresentativi dell’iniziativa.

Insieme al sito web, Tembo ha creato specifici form online attraverso i quali il team di Torino City Lab si occupa oggi di gestire le candidature delle aziende che presentano i propri progetti; la creazione dei form e il loro corretto funzionamento garantiscono uno snellimento delle procedure della Pubblica Amministrazione, velocizzando tanto l’invio quanto il ricevimento dei dati.

Altre attività specifiche sono la creazione di challenge sempre nuove dedicate alle aziende, per stimolarne la creatività e sostenere il progetto di Torino City Lab a 360°; lo sviluppo di una dashboard, strumento fondamentale per semplificare l’interazione tra i tre enti coinvolti nel processo di selezione – aziende, Pubblica Amministrazione, partner – e per agevolare le procedure di archiviazione e condivisione della documentazione; la programmazione di un chatbot procedurale che guida e supporta gli utenti in tutte le aree del sito, incluso lo sviluppo dei flussi di domanda e risposta.

Sempre sul web, ma questa volta lato social, Tembo ha realizzato un piano editoriale specifico per brand awareness su Facebook, mentre su Linkedin ha sviluppato campagne volte a raggiungere potenziali nuovi partner in Italia e all’estero. I risultati parlano chiaro: più di 38 aziende sono diventate partner di Torino City Lab, oltre 40 sperimentazioni sono state attivate e in meno di un anno la pagina Facebook ha superato i 3.000 followers.

"Tembo – dice Marzia Schioppetti, Project Manager – ha visto nascere il progetto Torino City Lab e ne ha accompagnato la crescita giorno dopo giorno, aiutandolo a diventare sempre più concreto e riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo a un progetto che non si limita a parlare di innovazione, ma la rende tangibile. È una nuova opportunità per il nostro territorio, soprattutto per far crescere l’ecosistema locale: fino a oggi sono state attivate più di 40 sperimentazioni, oltre 38 partner collaborano con l'iniziativa e 4 challenge sono già partite".

In risposta all’emergenza Covid-19, Tembo ha sviluppato in collaborazione con Torino City Lab il progetto Torino City Love, un’iniziativa di solidarietà e di innovazione rivolta ai partner e non solo, per offrire gratuitamente risorse, azioni e competenze a supporto di cittadini e imprese del territorio per tutto il tempo necessario a superare la crisi. La pagina web è già online all’indirizzo: www.torinocitylab.com/tclove