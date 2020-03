Bike sharing "fai da te" a Torino: denunciato

E’ venerdì notte e gli agenti del commissariato Barriera Milano, transitando in via Cigna, hanno notato una persona danneggiare la staffa di una colonnina dove si noleggiano le biciclette, per poi asportarne una e fuggire via.

La pattuglia si è messa all’inseguimento dell’ uomo, un cittadino italiano di 18 anni. Alla vista dei poliziotti, il giovane ha lanciato la bicicletta in terra e ha proseguito la propria fuga a piedi.

Pochi istanti dopo il ragazzo, con precedenti di Polizia, è stato fermato dagli operatori e denunciato per furto e violazione alle vigenti normative imposte dal DPCM.