Chieri, sindaco Sicchiero: "Domenica rinnoveremo il voto alla Madonna delle Grazie"

Domenica 29 marzo la celebrazione eucaristica nella Cappella della Madonna delle Grazie, in Chieri, sarà trasmessa alle ore 11.00 in diretta streaming e sarà possibile seguirla sul sito www.comune.chieri.to.it.

Alle ore 12, alla presenza dei parroci di Chieri e del Sindaco Alessandro Sicchiero, verrà rinnovato il VOTO alla Vergine delle Grazie, “Ringrazio don Marco Di Matteo, per la sua disponibilità a celebrare la messa in occasione della Quinta Domenica di Quaresima - dichiara Alessandro Sicchiero - Al termine, pregherò insieme ai cittadini per l’affidamento e la richiesta di protezione della nostra Città, come fecero i chieresi nel 1630 durante la grande epidemia di peste bubbonica. Vuole essere un gesto di portata morale e spirituale in questo momento drammatico, unendo fede e tradizione storica”.