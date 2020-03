Un anticorpo contro il Coronavirus: raccontare, illustrare ed diffondere l'amore

L’emergenza Covid-19 ha stravolto le vite di tutti. Abitudini cambiate, possibilità di spostarsi ridottissime. Ancora: annullati eventi e incontri, scuole chiuse, niente cinema e teatro, no abbracci e strette di mano. «Ma l’amore non lo ferma nessuno!».

“Caro Fabrizio, ti racconto di un amore” è un concorso di narrativa aperto ad adulti e piccini, a chiunque voglia illustrare, esprimere e imprimere su carta, in forma scritta oppure illustrate, un amore da raccontare a Fabrizio immaginandolo come interlocutore e confidente. Fabrizio, infatti, amava la scrittura e proprio attraverso il linguaggio poetico e magico delle parole, sapeva esprimere il suo mondo interiore di forza e generosità, apertura e accoglienza.

«Ascoltiamo il cuore, raccontiamo , illustriamo l’amore, dando sfogo a tutta la nostra fantasia che trasforma i sentimenti di rabbia e frustrazione di questi momenti, così difficili, in un bagno irreale e terapeutico» prosegue Caterina, che poi lancia un appello: «Approfittiamo di questo tempo, attenendoci a quelli che sono i consigli e i protocolli, per leggere, ascoltare e fare musica, disegnare, raccontare e scrivere quella lettera all’amica, alla mamma, al papà, nonni, a… Quella lettera mai spedita e mai ricevuta, con amore e per Amore, che diventerà la storia di questi giorni».

L’Associazione, come modo per far sentire la sua vicinanza a tutti gli interessati, è disponibile a video conferenze su Skype, whatsapp, al telefono per fornire il supporto necessario per preparare gli elaborati da mandare al concorso. Mettendosi in contatto con “Cercando Fabrizio e…”, inoltre, sarà anche possibile leggere qualche breve racconto delle edizioni precedenti.