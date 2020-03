Meteo: dopo alcuni giorni di freddo e pioggia si annuncia su Torino un weekend di tregua

A Torino quindi avremo questa situazione: dopo un venerdì caratterizzato da cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge deboli in pianura e nevicate oltre gli 800/1000 metri, per sabato 28 e domenica 29 marzo si annuncia bel tempo con poche nubi sabato. Nuvolosità in aumento domenica, con piogge e rovesci al pomeriggio sulle zone alpine per l’arrivo di aria più fredda da nord che entrerà più decisa da lunedì.



Temperature in aumento domani, con minime che saranno comprese tra 5 e 6 gradi, e massime che domani saranno intorno 18 gradi, mentre domenica caleranno leggermente. Venti assenti o deboli di direzione variabile sabato. Domenica venti generalmente deboli di direzione variabile, rinforzo in serata dai quadranti settentrionali per Foehn.