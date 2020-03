Moncalieri, intensificati i controlli di carabinieri e Polizia municipale per scovare i 'furbetti del coronavirus'

La situazione è migliorata, rispetto alla scorsa settimana, ma evidentemente ci sono ancora in giro troppi "furbetti del coronavirus", che continuano a girare ignorando le recenti disposizioni governative (e regionali).

Così, in questo fine settimana, su richiesta del sindaco Paolo Montagna, sono intensificati a Moncalieri i controlli da parte di carabinieri e Polizia municipale per il rispetto delle misure del nuovo decreto per il contenimento del covid-19. "Il Governo ha introdotto una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro per coloro che violano le disposizioni anti contagio", ha ricordato il primo cittadino.

Proprio in questo senso è andata la decisione di chiudere l'accesso a giardini, ville, parchi e aree cani (oltre ai due cimiteri cittadini), ma il sindaco ha voluto ricordare anche il bello di un periodo così duro e difficile: "Aiutaci ad aiutare! è la campagna della Protezione Civile di Moncalieri, che voglio ringraziare per il gran lavoro quotidiano in favore della nostra Comunità. Possiamo sostenerla dando dispositivi di protezione individuale e igienizzanti, oppure attraverso bonifico".

Poi Montagna ha lanciato un appello: "Comune di Moncalieri e associazione 'Carità Senza Frontiere' cercano scatole in cartone nei formati (indicativi) 35x35x35; 45x45x45; 50x50x50. Il materiale donato servirà per confezionare pacchi di generi alimentari che saranno consegnati a cittadini moncalieresi in difficoltà o in isolamento".

Per ulteriori info: moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it ; tel. 01164223.moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it