Parella, doppio incendio negli orti abusivi di via Madonna delle Salette

Nel corso di questa settimana, in zona Parella, si sono verificati due piccoli incendi: ad andare in fiamme, in entrambi i casi, è stata una parte della recinzione di fortuna degli “orti abusivi” di Via Madonna delle Salette angolo Via Sostegno.

Le criticità dell'area sono state segnalate più volte dai comitati attivi in zona: mentre il presidente di Parella Sud-Ovest Lorenzo Paparo chiede, come ribadito più volte, la realizzazione di un'area cani, il segretario di TorinoBcps Lorenzo Ciravegna si spinge un po' più un là: “Sembrerebbe - commenta – esserci una lotta tra ortolani abusivi e residenti che vorrebbero avere un pezzo di terra nell'area. Auspichiamo un intervento da parte delle forze dell'ordine”.

A rassicurare tutti è però il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato: “Al momento – spiega – è in atto un percorso con l'obiettivo di sistemare le cose rispettando i regolamenti, con orti urbani e recinzioni fatte come si deve: dobbiamo solo verificare la possibilità di stipulare un accordo o un patto di collaborazione per i beni comuni”.