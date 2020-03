Campionati Nazionali Universitari, rinviata a data da destinarsi l'edizione di Torino

La decisione è stata presa dal CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano), rappresentato dal Presidente Antonio Dima, e dal Centro Universitario Sportivo torinese, rappresentato dal Presidente Riccardo D’Elicio, come ente organizzatore, in seguito al perdurare dell’emergenza legata all’epidemia di Coronavirus presente nel nostro paese, tenendo in considerazione le misure emanate dall’amministrazione statale e dagli enti locali.