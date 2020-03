"L'arte di stare a casa", Zipnews racconta alla radio le storie degli ascoltatori in quarantena

Il difficile momento che stiamo vivendo nel nostro territorio sta annientando molte attività relazionali e creative che quotidianamente avvengono fuori dalle mura domestiche e all’aria aperta.

Allo stesso tempo, però, questa nuova condizione temporanea di quarantena sta permettendo a tutti di riscoprire un’“arte” che, nella frenesia di tutti i giorni, veniva trascurata.

“L’arte di stare in casa”, il nuovo progetto editoriale radio-web di Zipnews, nasce proprio con l’obiettivo di dare voce a tutte le persone che, rimanendo nella propria abitazione, hanno riscoperto una passione o addirittura “inventato” un nuovo passatempo. L’invito è quindi a raccontare alla nostra redazione in maniera originale tutte quelle storie legate in qualche modo ad un’arte. Non solo però le arti tradizionali come pittura, musica o cinema ma anche quelle non convenzionali come l’arte culinaria o lo sport, messi in pratica con una nuova ricetta o esercizi fisici casalinghi. Il tutto attraverso brevi racconti o anche solo frammenti di un’esperienza che sono in grado di far riscoprire l’importanza dello stare in famiglia.

Il canale di diffusione di queste “storie di casa” sarà la radio in tutte le sue forme. Sarà infatti coinvolto il network di radio FM partner del Gruppo Zip ma anche emittenti web come Radio GTT, la radio della metropolitana di Torino.

A partire da lunedì 30 marzo tutti i giorni, con una rubrica radiofonica dedicata, sarà trasmesso un racconto particolarmente interessante condiviso dai nostri lettori e ascoltatori. Tutte le storie saranno anche fruibili sul giornale online zipnews.it.

Ti aspettiamo in radio anche con la redazione di TorinOggi tutti i giorni e con la diretta di martedì 31 marzo, all’ora di pranzo su Radio Fantastica, Radio Torino, Radio Frejus, Radio Dora, Radio Antenna Uno, Radio Piemonte Sound, Amica Radio, Radio Mondo, Radio Studio 92, Radio Alba.

I contributi possono essere inviati in forma testuale, video o audio:

- tramite mail a redazione@zipnews.it;

- oppure via WhatsApp al numero 3881619384.

È possibile inviare il messaggio in forma anonima.