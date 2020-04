Passeggia in corso Principe Oddone e inizia a tossire: arrestato pusher che aveva ingoiato droga

Transitando in corso Principe Oddone, una pattuglia del commissariato Madonna di Campagna nota un’autovettura con 3 occupanti a bordo. Nell’attuare le misure atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, i tre soggetti vengono controllati. Nel corso della verifica, l’individuo seduto dal lato passeggero inizia a deglutire in maniera innaturale e dopo poco a tossire. Verosimilmente l’uomo, cittadino senegalese di 26 anni, ha appena ingoiato alcuni ovuli di sostanza stupefacente. Perquisito personalmente, il ventiseienne viene trovato in possesso della somma di 165 euro e due telefoni cellulari, uno dei quali mostra nella schermata principale il messaggio di un suo “cliente” che lo stava aspettando. Intuito che i poliziotti stavano procedendo al fermo, il senegalese tenta la fuga. Gli agenti, dopo una breve colluttazione, lo bloccano. Gravato da numerosi precedenti di Polizia, l’uomo viene arrestato.