Coronavirus, a Moncalieri cimiteri chiusi fino a Pasquetta

A Moncalieri, in linea con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio Conte, che ha posticipato la scadenza delle misure restrittive per il contenimento del coronavirus, il sindaco Montagna ha deciso di prolungare la chiusura dei cimiteri cittadini.

Fino a Pasquetta, lunedì 13 aprile, ci sarà il divieto di accesso per il camposanto di strada Torino e per quello di Revigliasco. Fino alla stessa data è stato esteso lo stop al pagamento della sosta in centro città, anche e soprattutto per aiutare medici e infermieri che lavorano all'ospedale Santa Croce, impegnati in prima linea l'emergenza sanitaria.

Il sindaco ha poi spiegato che esiste "una nuova interpretazione del Governo che riguarda i supermercati: possono rimanere aperti anche nel weekend, sempre limitatamente alla vendita dei prodotti consentiti dai decreti del Governo e della Regione. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento".

E intanto, assieme ai suoi collaboratori e all'assessora Silvia Di Crescenzo, il sindaco di Moncalieri sta definendo le modalità con cui si potrà presentare la domanda per la richiesta di aiuti alimentari.