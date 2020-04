Ok ai cantieri per la Sanità regionale: "Ottimo passo, speriamo che succeda anche con le altre opere al momento della ripresa"

“Il via libera della Regione Piemonte per una serie di interventi edili in favore del sistema sanitario regionale è certamente un passo importante per riqualificare gli ospedali regionali ed è la testimonianza della rapidità che anche l’amministrazione pubblica può avere quando si vogliono fare le cose. Non vi è dubbio che l’emergenza Covid-19 si debba combattere anche continuando, per quanto possibile, a far funzionare il sistema produttivo del quale il comparto edile è parte fondamentale”. Così Marco Razzetti, vicepresidente del Collegio Edile di Api Torino, commenta l’annuncio da parte dell’assessorato alla Sanità del Piemonte dell’avvio di una serie di interventi che riguardano lavori edilizi e le tecnologie e gli arredi all’interno dei presìdi ospedalieri del territorio.