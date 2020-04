Buoni spesa: undicimila richieste accolte

In seguito all’elevato numero di domande presentate (circa 16mila ad oggi, con 11mila richieste accolte perché con requisiti corrispondenti ai criteri di ammissione), sulla base del trend registrato finora e della stima relativa alle potenziali richieste che potrebbero giungere nelle prossime ore, il budget messo a disposizione della Città con l’Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile e destinato alla fornitura buoni spesa per le persone in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19, è stato quasi completamente utilizzato.

La Città ha avviato le verifiche dei requisiti sulle domande pervenute e dato corso alle procedure per l’assegnazione dei buoni spesa a partire dalla giornata di lunedì. Per le nuove richieste (che saranno comunque prese in carico), a titolo a cautelativo e in attesa di stabilire l’entità delle risorse ancora disponibili o che si libereranno in seguito alla verifiche in corso, viene sospese l’erogazione dei buoni spesa. Queste persone saranno contattate e sarà offerta loro una forma di aiuto alternativa al buono spesa.

La Città in soli due giorni è riuscita ad acquisire le domande e a prendersi in carico circa 11mila nuclei familiari con questo strumento dei Buoni spesa per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro, ed è già impegnata per poter proseguire questa azione, sempre più indispensabile.

È indubbio che, in contesto di grave difficoltà per molte famiglie e di risorse non illimitate, risultano quanto mai importanti la solidarietà, la generosità e le donazioni di chiunque abbia la possibilità di contribuire con un aiuto concreto, dalle grandi realtà ai singoli cittadini.