Coronavirus, il mercato del centro storico di Moncalieri venerdì resterà chiuso

I primi mercati era stati aperti tra lunedì e ieri, in piazza Brennero, Borgo Aje e Testona, ma a Moncalieri venerdì non ci sarà il tradizionale mercato del venerdì nel centro storico.

La sofferta decisione è stata presa dal sindaco Paolo Montagna, che ha spiegato il perché di questa scelta: "Non è il Sindaco, o l’Assessore, che da soli valutano una situazione e prendono decisioni, non è soltanto l’operatore del mercato che si dà da fare per rispettare le regole. In questo periodo vengono prima la salute, la sicurezza, le regole, poi tutto il resto. E allora, anche se con rammarico, sono costretto a comunicare che il mercato del venerdì, in centro, resterà chiuso. Diversamente dagli altri mercati, abbiamo in questo caso registrato l’impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza previste dai decreti, nonostante il duro lavoro per trovare una soluzione".

A fronte di una notizia negativa, ne arriva anche una positiva. "Sul fronte delle donazioni quello che sta succedendo è meraviglioso", ha detto il sindaco di Moncalieri. "Abbiamo superato i 9000 euro. Aiuti che si traducono in un po’ di luce e un po’ di serenità in più per le famiglie della nostra città".