Frediani-Bertola (M5S): "Confusione nella gestione regionale dell'emergenza coronavirus"

"Dalla conferenza stampa dell'assessore alla Sanità Icardi emerge confusione sui dati e carenze nella gestione dell'emergenza. Manca una visione di sistema, manca la volontà di coordinare tutti i soggetti in campo ed una regia forte e unica che guidi il Piemonte fuori dalla crisi", sottolineano Francesca Frediani e Giorgio Bertola, consiglieri regionali M5S Piemonte.

"Le criticità riscontrate nelle RSA di mezzo Piemonte, il ritardo con cui ci si è confrontati con le comunità psichiatriche, le accuse dell'Ordine dei medici e la cronica mancanza di tamponi e dispositivi di protezione per gli operatori sanitari sono la dimostrazione del lavoro inadeguato condotto fino ad oggi dall'Unità di crisi".

"Denunciamo inoltre la gestione per nulla trasparente di dati e numeri. L'assessorato alla Sanità non ha fornito comunicazioni né dati ieri in Consiglio regionale, zero numeri ed informazioni anche in Commissione sanità. Oggi però l'assessore Icardi ha illustrato in conferenza stampa i numeri dell'andamento epidemiologico proprio mentre i presidenti dei gruppi d'opposizione erano impegnati nella conferenza dei capigruppo con il presidente del Consiglio, ribadendo le richieste di documentazione tutt'ora inevase".

"Questo metodo non consente di fare chiarezza su situazioni - vedi Casa di Riposo di Vercelli - sulle quali la Procura della Repubblica ha deciso di aprire un fascicolo. Non è accettabile che l'assessorato alla Sanità non risponda al Consiglio regionale", concludono i due esponenti del M5S.