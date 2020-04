Aggredisce la compagna, che riesce comunque a chiamare il 112: 52enne arrestato dai carabinieri di Moncalieri

Stallking e violenza sulle donne non si fermano durante l'emergenza coronavirus. L'ennesimo caso si è registrato nella serata di ieri, giovedì 9 aprile, in via Cristoforo Colombo a Moncalieri.

Un uomo, quasi certamente ubriaco, ha picchiato la compagna, costringendola a chidedere l'intervento dell'ambulanza. La donna è riuscita a chiamare anche le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto e nel giro di pochi minuti i carabinieri si sono recati sul posto, procedendo all'arresto dell'uomo per maltrattamenti. Un 52enne disoccupato, che non aveva precedenti, ma che pare non fosse la prima volta che picchiava la fidanzata.

La vittima, accompagnata poi in ospedale, si è vista prescrivere una prognosi di 10 giorni, a causa dei lividi rimediati a seguito dell'aggressione.