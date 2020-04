Deposta corona d’alloro al cippo dei Caduti nella lotta contro la criminalità e il terrorismo della polizia di Stato

Oggi 10 aprile, la Polizia di Stato celebra il 168° anniversario dalla fondazione.

A causa dell’emergenza Covid-19, il nostro Paese sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia. In questa fase delicata, i valori e l’impegno profuso dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato a sostegno della collettività non hanno alcuna interruzione. Ancora più pertinente è, quindi, in questo momento della nostra storia lo slogan “EsserciSempre”.

L’attuale scenario di diffusione epidemiologica e le relative alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza non consentono che abbia luogo una cerimonia solenne aperta al pubblico.

Per questo si è svolto un semplice evento commemorativo, alle ore 9.30, nel cortile della Questura, alla sola presenza del Signor Prefetto di Torino, Claudio Palomba e del Questore di Torino Giuseppe De Matteis sarà deposta una corona d’alloro al cippo dei Caduti nella lotta contro la criminalità e il terrorismo della Polizia di Stato.