Bocconi killer nell'area cani di via Bengasi a Nichelino. E il Comune decide la chiusura

Le indagini sono in corso per capire se si sia trattato di una bravata o del tentativo di farla pagare ai nostri amici a quattro zampe, per il viavai creato nella zona. Fatto sta che nell'area cani di via Bengasi a Nichelino nella mattina di oggi, mercoledì 15 aprile, sono stati rinvenuti dei bocconi killer.

Pezzi di carne con stuzzicadenti conficcati dentro, che potevano essere letali per gli animal. Per fortuna uno dei padroni si è accorto subito del fatto, avvisando anche il Comune e la Polizia Locale, allertando in questo modo sui rischi che i cani che frequentano l'area potevano correre.

In tempi di coronavirus, c'è chi riesce ancora a prendersela con gli animali, per far pagare loro chissà quali colpe. Ma, anche a seguito di quanto avvenuto, con un'ordinanza apposita il Comune di Nichelino ha deciso di chiudere le aree cani: i proprietari non riescono a seguire le disposizioni impartite, continuano a formarsi assembramenti e non si rispettano le distanze.

L'Amministrazione ha scelto di chiudere tutto e la Polizia locale controllerà che nessuno faccia il furbo o che i padroni lascino fare indisturbati i loro animali.