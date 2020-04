Coronavirus, grave la situazione alla casa di riposo Denina di Moncalieri: 31 i casi positivi

La situazione delle rsa è drammatica in molte zone del Piemonte e adesso la situazione si è fatta molto seria anche alla casa di riposo di Moncalieri Denina. Venerdì scorso, 10 aprile, sono stati fatti finalmente i tamponi ad anziani e personale sanitario che lavora nella struttura: risultano 31 casi positivi.

Si tratta di 26 persone ricoverate e di 5 tra infermieri e assistenti. Gli operatori sanitari sono stati forniti di sistemi di protezione individuale (mascherini e camici) ma nella struttura non è stato possibile ricavare camere filtro per accedere alle zone in isolamento. E anche qui il cronico problema della carenza di personale si fa sentire, in un periodo di emergenza come questa. Così il sindaco Paolo Montagna ha detto di aver "chiesto l’intervento dell’ASL e della Unità di Crisi Regionale che, oltre alla struttura stessa, sono gli enti competenti alla gestione di queste situazioni".

"L’ho fatto non perché ne abbia titolo o responsabilità, l’ho fatto perché credo vada fatto e vada fatto ora, concentrando la nostra azione per salvaguardare la vita e la salute della nostra comunità. L’emergenza richiede di agire anche fuori dai normali ambiti di competenza, per risolvere i problemi”, ha aggiunto il primo cittadino di Moncalieri.

A seguito del suo intervento, è stata attivata l’Unità speciale di Continuità Assistenziale, che si occupa del monitoraggio dei pazienti affetti da covid-19 o con sintomatologia sospetta. Sperando che a breve non si debba fare la conta di molte vittime, a seguito di cosi' tante positività.