Cronaca | 16 settembre 2025, 18:41

40enne aggredito e rapinato al Parco del Valentino da una gang di giovani

L'uomo è stato pestato e preso a bottigliate in testa non appena uscito dalla discoteca One

Pestato e preso a bottigliate in testa. È successo nella notte di sabato 13 settembre all'interno del Parco del Valentino a un italiano di 40 anni residente in città. L'uomo è stato vittima di una gang di quattro ragazzi di età compresa tra 20 e 25 anni, tra cui una donna. 

L'uomo, dopo essere stato pestato è stato rapinato di cellulare e occhiali. 

Il 40enne ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione San Secondo. Stando alla sua ricostruzione, dopo essere uscito dalla discoteca One è stato avvicinato dai quattro con la scusa delle sigarette, ma poco dopo è stato aggredito. 

Dopo averlo visto sanguinare in volto, i quattro si sono dati alla fuga, mentre il 40enne è rientrato nella discoteca.  

Trasportato in ambulanza all'ospedale Molinette, è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni per trauma massiccio facciale-cranico, frattura nasale e frattura alla chiusa orbitaria.

redazione

