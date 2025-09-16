 / Cronaca

Cronaca | 16 settembre 2025, 15:58

Due incidenti e tre motociclisti finiti in ospedale nel Biellese, tra loro anche un 52enne torinese

La dinamica di quanto accaduto ancora al vaglio dei carabinieri

Foto di repertorio

Foto di repertorio

Tre motociclisti sono finiti in ospedale a seguito di un paio di incidenti stradali, avvenuti nella giornata di ieri, 14 settembre.

Il primo si è verificato intorno alle 12 sulla Provinciale Zumaglia-Pettinengo, dove una coppia di centauri, un torinese di 52 anni e una 51enne della provincia di Vercelli, è finita a terra con la moto per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Nell'impatto avrebbero riportato lievi ferite. È in fase di accertamento la dinamica dell'accaduto affidata ai militari dell'Arma, giunti sul posto assieme ai sanitari del 118.

A Biella, invece, intorno alle 18, un altro sinistro si è verificato sulla strada che porta al Santuario di Oropa. A rimanere ferito un 27enne di Vercelli. Anche in questo caso, il personale medico ha trasportato il giovane al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

redazione Newsbiella.it

