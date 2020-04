Fondo di solidarietà comunale, Uncem: "Bene l'anticipo ai comuni, ma attenzione agli enti con Fsc negativo"

È positivo per i Comuni aver avuto, nelle scorse ore, un'anticipazione del Fondo di Solidarietà comunale. Uncem ha ricevuto molte segnalazioni di Comuni che evidenziano che i dati relativi all'Fsc 2020 non comprendano l'integrazione di 100 milioni di euro decisa a gennaio. "Questo ha effetto in particolare per i Comuni che hanno Fsc negativo, gli incapienti - evidenzia Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem - per i quali spesso Uncem ha evidenziato allo Stato, al Viminale, la necessità di intervenire. Lasciano infatti allo Stato molto più di quel che prendono, per effetto di calcoli su Imu e gettiti fiscali. Peraltro questo Imu delle seconde case, in particolare i Comuni più piccoli e montani, manco lo incassano, anche a fronte di riscossione coattiva. In Italia sono oltre 500 gli Enti locali 'incapienti'. Non essendo destinatari di Fsc o di quote significative di questo fondo, nei giorni scorsi non gli è stato pertanto erogato alcun acconto. Sommato al fatto che tutte le scadenze tributarie sono rinviate, i mancati trasferimenti creano un problema enorme di cassa ai Comuni con Fsc negativo. Ho scritto al Viceministro Castelli chiedendo un immediato intervento e di stanziare ai Comuni con Fsc negativo delle risorse che permettano di far fronte ai problemi di cassa. Se così non sarà molti Enti rischiano il dissesto".