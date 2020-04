L'Asl To5 conferma la sospensione temporanea dell'attività ambulatoriale

Stante il perdurare della situazione epidemiologica legata al coronavirus, l'Asl To5 prosegue con la sospensione temporanea dell'attività ambulatoriale per i residenti nei comuni di Moncalieri, Nichelino, Carmagnola e Chieri.

Pertanto, fino al prossimo 17 aprile, coloro che sono prenotati per esami o appuntamenti non urgenti saranno avvisati di non presentarsi e verranno successivamente contattati per fissare un nuovo appuntamento. Tutti i Cup dovranno procedere a partire da oggi, mercoledì 1° aprile, e sino a nuova comunicazione a prenotare esclusivamente coloro che hanno priorità e urgenze specifiche.