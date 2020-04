Ricca: “Appendino mette in ferie il 50% della Polizia Municipale di Torino. Il risultato? Porta Palazzo piena di persone per le strade”

“Porta Palazzo fuori controllo con persone in strada a tutte le ore”. E’ questa la denuncia dell’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, accompagnati da immagini che ritraggono nelle vie di Borgo Dora molti uomini e donne.

Una situazione, per l’esponente della Lega, “figlia della mancanza di controlli che il sindaco Appendino ha permesso, mettendo in ferie obbligatorie il 50% degli agenti della Polizia Municipale. Noi lo avevamo predetto e per porre rimedio a questa situazione avevamo promosso un delibera con cui invitavamo tutti i comandanti delle Polizie Locali a schierare in strada i loro agenti per fare in modo che i divieti contro il coronavirus fossero rispettati”.

L’atto approvato nelle scorse settimane dalla giunta Cirio chiedeva che tutto il personale della Polizia Municipale piemontese fosse impiegato in controlli per fare rispettare le misure contro il Coronavirus, garantendo agli agenti mascherine e l’indennità di ordine pubblico.

“Il sindaco Appendino, però, non ha ascoltato questo nostro. Il risultato di questa scelta si traduce in un sempre più frequente mancato rispetto delle indicazioni sanitarie decise dal Governo. Se continueremo a lungo a vedere assembramenti simili come faremo a sconfiggere il virus?” conclude Ricca.