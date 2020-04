Confermata la cerimonia in ricordo delle vittime del Martinetto

Per la situazione di emergenza legata all’epidemia COVID-19 quest’anno la cerimonia in ricordo delle vittime del Martinetto si svolgerà sul luogo ma nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Quindi, lunedì 6 aprile alle ore 11 la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, anche in rappresentanza della Città Metropolitana, presenzierà presso il Sacrario del Martinetto per un minuto di silenzio in memoria dei caduti che contribuirono a liberare l’Italia durante la Resistenza.

Sarà una commemorazione ristretta e priva di orazioni ufficiali. Interverrà il trombettiere della Polizia Municipale che intonerà il” Silenzio”.