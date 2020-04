Evade dai domiciliari e va a fare la spesa proprio nel supermercato che aveva rapinato: arrestato

Transitando in via Chiesa della Salute, all’altezza con via Breglio, gli agenti della Squadra Volante hanno notato, tra le persone in coda davanti a un supermercato, un uomo che gli stessi poliziotti avevano arrestato lo scorso febbraio per aver rapinato proprio quel supermercato. L'uomo, però, era agli arresti domiciliari.

Lui, un italiano di 48 anni con precedenti di polizia, ha immediatamente visto la volante ed è fuggito prima che l'auto riuscisse a fare inversione e a fermarsi. I poliziotti lo hanno poi raggiunto a casa sua, dopo pochi minuti: lì lo hanno trovato con gli stessi abiti che indossava all’esterno del supermercato. E lo hanno arrestato.