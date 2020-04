"Veniamo noi da voi": per raccontare Palazzo Cisterna al tempo del coronavirus

La rubrica, pubblicata sul sito, sui canali social dell’Ente e sull’agenzia settimanale online Cronache da Palazzo Cisterna, di settimana in settimana tocca e approfondisce un aspetto del palazzo, antica dimora dei Savoia Aosta: si è iniziato a raccontare la storia familiare che lega il monumentale portone d’ingresso in ferro battuto ad una prestigiosa famiglia di fabbri di Firenze, le cui eredi sono venute in visita a Torino alla ricerca di un anello mancante per chiudere il cerchio dell’attività lavorativa della famiglia Biondi; si è passati a descrivere l’arte di Piero da Cortona nel suo dipinto “La raccolta della manna” collocato nello Studio del Duca al piano nobile del palazzo di via Maria Vittoria 12 e, a seguire, si è raccontato un altro importante quadro custodito in Sala Marmi: Il Ghiacciaio del Monte Bianco di Giuseppe Camino, pittore piemontese della metà dell’ottocento.