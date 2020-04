A Pasqua intensificati i controlli nel torinese: più forze dell’ordine in giro, droni per sorvegliare parchi e aree verdi

In vista delle imminenti festività pasquali aumentano i controlli delle forze dell’ordine, soprattutto nei parchi e nelle aree verdi, nonché nelle direttrici stradali che conducono a località turistiche e seconde case. Lo ha deciso stamattina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Torino Claudio Palomba.

È stato riscontrato che le maggiori violazioni riguardano il divieto di mobilità, dove le sanzioni dispose dal decreto legge 19/2020 prevedono il pagamento di una somma da 400 a 3 mila euro, che può aumentare se la violazione è connessa all’utilizzo dell’automobile. Per questo motivo è emersa la necessità di intensificare i controlli alle persone che si trovano per strada, ai negozi e agli assembramenti, soprattutto in zone della città quali Barriera di Milano, Aurora e Mirafiori, dove è stata riscontrata una maggiore frequenza delle violazioni.

Nei sentieri e parchi del Pinerolese, Valli di Lanzo, Val di Susa, Canavese e nella collina di Superga saranno coinvolti anche i carabinieri forestali, con la Regione che, intanto, ha comunicato lo stanziamento di 250 mila euro per il pagamento dello straordinario agli agenti di polizia municipale e un ulteriore fondo per le polizia locali dislocate su tutto il territorio piemontese.