Coronavirus, i taxisti granata distribuiscono le colombe solidali di Casa Ugi

Molti taxisti si erano già meritati gli applausi di medici e infermieri perché impegnati a portare colazioni e vassoi di pasticcini agli ospedali torinesi che sono in prima linea nella guerra contro il coronavirus.

Ma in questi giorni che portano alla Pasqua ci sono sei vetture che stanno facendo la spola, da un capo all'altro della città, per consegnare le colombe solidali per Casa UGI, l'associazione di volontariato che oltre trent'anni affronta la malattia più terribile accanto al bambino e ai suoi genitori. Sono quelle del gruppo Taxi Granata and Friends, che si rendono protagonisti di un'iniziativa meritoria, in un periodo in cui il servizio delle consegne è ovviamente in difficoltà, causa le restrizioni attuate per il Covid-19.

Nelle immagini che corredano questo pezzo, la partenza dei mezzi dalla sede di Casa Ugi in corso Unità d'Italia.

#Uniticelafaremo