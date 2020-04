Il Prefetto di Torino scrive ai sindaci. Uncem: “Bene l’attenzione sulle ordinanze su spostamenti, mascherine e chiusure negozi”

È stata molto opportuna, secondo Uncem, la lettera inoltrata nelle scorse ore dal Prefetto di Torino Claudio Palomba ai Sindaci nella quale si chiede di limitare il più possibile, o eliminare del tutto, il ricorso alle ordinanze sindacali. Una pratica che, Uncem Piemonte sa bene, ha interessato moltissimi Comuni italiani e piemontesi nell'ultimo mese. Tutti in buona fede, ma con rischi giuridici e organizzativi da non correre per i Comuni e per i Sindaci. Da evitare, anche secondo la Prefettura di Torino. Tantissime le ordinanze fatte dai Comuni in merito a uso delle mascherine, limitazioni degli spostamenti, chiusure dei negozi anche nella domenica e nel lunedi di Pasqua. Tante e troppe, secondo il Prefetto che ha richiamato, nella sua lettera agli Enti, le norme vigenti ove il ricorso all'ordinanza è esclusivamente per motivi urgenti e comunque non è possibile superare la normativa statale. In particolare su spostamenti, chiusure dei negozi e uso delle mascherine, con ordinanze sindacali in ordine sparso, alla confusioni ingenerata tra Comuni vicini, diventa altissimo il rischio di ricorsi, anche da parte di cittadini. Che in sede di giustizia amministrativa vincerebbero molte cause. Bene dunque per Uncem "l'avviso" del Prefetto e l'invito a limitare ed evitare le ordinanze sindacali.