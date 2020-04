Torino, gli interventi strutturali al viadotto di Corso Sacco e Vanzetti partiranno in estate

Buone notizie per Torino e Collegno: dopo gli incendi degli ultimi due anni, infatti, il viadotto di Corso Sacco e Vanzetti verrà presto rinforzato. Ad annunciarlo, durante un'apposita Commissione Consiliare, è stata l'assessora ai trasporti Maria Lapietra insieme ai membri degli uffici tecnici.

I lavori, già provvisoriamente appaltati insieme al cavalcaferrovia di Corso Bramante per un valore di circa 2 milioni di euro (in attesa del termine dilatorio necessario all'assegnazione definitiva, ndr), partiranno in estate e dureranno circa sette mesi. Due le ipotesi di avvio: giugno se i lavori sul cavalcaferrovia, già fissati, verranno posticipati da FS a causa dell'emergenza, agosto se questi ultimi avranno normalmente il via libera.

Gli interventi sul viadotto prevedono, tra gli altri, il rinforzo strutturale del pilone incendiato, la ricostruzione dei baggioli e la sostituzione di appoggi, velette e giunti di dilatazione; durante tutta la durata del cantiere verrà mantenuta una sola corsia di marcia nella semi-carreggiata aperta al traffico con limitazioni ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate.

Soddisfatto il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato: “Le tempistiche – ha dichiarato – sono state rispettate in tempi rapidi: un plauso ai tecnici per il lavoro svolto”. Il Comune, nel frattempo, ha confermato le manutenzioni urgenti per tutta la durata dell'emergenza sanitaria.