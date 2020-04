Resta solo nel Campus americano: 19enne diventa virale sui social

E' rimasto praticamente da solo all'interno del Campus americano dove studia, la University of Wisconsin-Whitewater. E così ha deciso di pubblicare una serie di video su Tik Tok per raccontare la sua speciale quarantena. Luca Petrogalli ha 19 anni e viene dalla provincia di Monza-Brianza, ma ha un fratello a Torino che ha raccontato la sua storia. Facendo un appello perché possa rientrare in Italia.

Intanto sul social dei giovanissimi, Luca ha racimolato 16mila followers, ma anche 300mila like e oltre 1 milione di visualizzazioni, girando video divertenti all'interno dell'Università semi-deserta: in uno porta il suo letto nei bagni, in un altro cammina per i corridoi deserti del campus, in un altro ancora chiacchiera con le foto dei suoi compagni.

In questi giorni anche riviste importanti come Forbes e il Time hanno raccontato la sua storia.