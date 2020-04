Fregolent (Iv): "Il caos in Piemonte è disastro Lega"

"Molinari e la Lega, sull'evidente e prolungato caos della Giunta Cirio in Piemonte, stanno attaccando le opposizioni per coprire una gestione fallimentare e disastrosa dell'emergenza. A partire dai colpevoli contagi nelle case di riposo per anziani su cui sono stati forniti dati incerti e che avevamo da tempo segnalato con una interrogazione parlamentare": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, sulle dichiarazioni dell'esponente del Carroccio.

"Molinari, Cirio ed Icardi dovrebbero rispondere alle domande che continuano a farsi i cittadini. Perché i contagi e i decessi in piemonte continuano ad aumentare? Perché non sono previste distribuzioni di mascherine come in altre regioni (come ad esempio la Toscana del Presidente Rossi)? Perché non vengono fatti i tamponi anche agli ansitomatici e agli operatori sanitari (come in Veneto)? Perché non è stato previsto un commissario per l'emergenza tale da coodinare le attività? Perché il Governatore Cirio ha chiesto pieni poteri (e noi abbiamo dato la disponibilità di discuterne) e poi è sparito? La Lega è molto dura con il governo nazionale dicendo che se fosse al potere farebbe diversamente. Ma è al potere governa moltissime regioni che sul tema sanità hanno competenze vere con decisioni da assumere subito per il bene della collettività, ma il Piemonte è in ritardo ed pagarne sono soltanto i cittadini, soprattutto quelli più deboli".