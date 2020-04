Coronavirus, a Nichelino firmato protocollo di'intesa per l'assistenza ai cittadini

Sarà una Pasqua anomala e diversa dal solito, quella di quest'anno, ma il Comune di Nichelino prova a renderla un pò più dolce, nonostante l'emergenza coronavirus, con un accordo per l'assistenza ai cittadini delle fasce più deboli.

"E' con molta soddisfazione che abbiamo firmato il Protocollo d'intesa: uno strumento per migliorare l'assistenza a tutti i cittadini nichelinesi che in questo momento si trovano in particolari situazioni di bisogno, mediante la distribuzione di beni di prima necessità e generi alimentari", ha spiegato il sindaco Giampiero Tolardo.

Il Comune si impegna, fin da subito, a costituire e a gestire un apposito conto denominato "Fondo per la solidarietà alimentare", in cui confluiranno le risorse che i privati, le persone fisiche e/o enti vari, vorranno donare per l'attività di assistenza. Con il Protocollo si punta a garantire un migliore coordinamento tra le associazioni: è infatti spesso complesso incrociare i dati delle varie realtà operanti sul territorio in modo da poter essere efficienti ed efficaci.

"Per questo quando abbiamo pensato a questo documento, ci siamo posti la prerogativa della massima inclusione al fine di creare un unico database che possa centralizzare i dati raccolti dalle associazioni e non solo", ha aggiunto Tolardo. Il documento è stato firmato da un vasto numero di realtà importanti del territorio ed è propedeutico alla formazione di un tavolo di coordinamento tecnico al quale siederanno: Comune di Nichelino attraverso la Protezione Civile, Caritas di Nichelino, Conferenza San Vincenzo, Croce Rossa Nichelino, Associazione Abram, Pro Loco Nichelino e Circolo Arci Primo Maggio.

Il Tavolo renderà possibile gestire in tempi più rapidi la raccolta alimentare: dallo stoccaggio alla distribuzione dei beni, anche grazie al contributo dei volontari appartenenti ad altre associazioni del territorio.