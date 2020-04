Chieri, Rainato: "A Pasqua e Pasquetta controllate 72 persone, 13 quelle sanzionate"

“Durante le giornate di Pasqua e di Pasquetta a Chieri sono state controllate 72 persone, e solo 13 sono risultate non in regola e per questo sanzionate”: lo annuncia l’assessore alla Polizia Municipale Paolo Rainato.

“Per le giornate di Pasqua e Pasquetta c’era il timore che potessero aumentare le uscite ingiustificate. Ringrazio la Polizia Municipale di Chieri e le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio, che hanno presidiato la città e le borgate limitrofe, facendo da deterrente per tutte le persone che pensavano di approfittare delle festività e del bel tempo per violare le restrizioni, nonché la Protezione Civile di Chieri che ha partecipato al presidio del territorio nelle due giornate con un’azione di sensibilizzazione della popolazione. Un grazie di cuore a tutti i chieresi che si sono rivelati particolarmente collaborativi, dimostrando di aver compreso l’importanza di continuare a rimanere a casa”.