San Mauro, festeggiano la Pasquetta in compagnia e pubblicano il video sui social: i carabinieri sulle loro tracce

Hanno festeggiato la Pasquetta con gli amici, nel cortile di un'abitazione di San Mauro, come se nulla fosse. Cioè come se non vivessimo l'emergenza coronavirus e non ci fossero il dpcm del governo che obbligano tutti a restare a casa.

Di mascherine e distanze minime nemmeno a parlarne: lo si vede nei video che gli stessi ragazzi, un gruppo di giovani amici, hanno incautamente registrato e postato sui social. "Volevamo festeggiare la Pasquetta. Ci dispiace che le persone muoiano, ma noi festeggiamo come se fosse l'ultima Pasqua", dice uno dei ragazzi ripresi dalla telecamera, con un bicchiere in mano.

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Chivasso. I ragazzi rischiano una multa di 400 euro a testa.