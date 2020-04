Preioni (Lega): "I piemontesi vengono prima della politica, i medici sappiano che siamo dalla loro parte con tutta la nostra energia"

“I piemontesi vengono prima della politica: proprio ieri questa frase è già stata pronunciata in altro contesto, ma oggi la ripeto volentieri per stoppare le critiche insensate che stanno arrivando al mio indirizzo e dell’amministrazione regionale. Siamo dalla parte dei medici e i fatti lo dimostrano”. Il Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, replica a chi in queste ore, il Pd in testa, ha preso a pretesto una nota in cui veniva fatto il punto sull’emergenza sanitaria e sociale per polemizzare inutilmente.

“All’interno di un più ampio contesto in cui ho esposto una serie di considerazioni sulla situazione in atto - afferma Preioni – ho anche esposto alcune segnalazioni di difficoltà giuntemi da alcuni cittadini, in una situazione comunque complessa, legata all'emergenza. C'è chi ha voluto poi alzare un polverone leggendoci una presunta critica a tutta la categoria, che non era mia intenzione fare, al contrario. Il movimento politico che rappresento in Consiglio regionale ha grandissima stima del ruolo dei medici di famiglia e di tutti gli operatori sanitari che si sono comportati come degli eroi in questa emergenza, come peraltro si desume da tantissime nostre precedenti dichiarazioni, mie personali, della Lega e dell’amministrazione piemontese tutta. Ricordo che tra loro ci sono morti e malati, per cui non è in alcun modo pensabile che qualcuno ritenga io volessi attaccare la categoria e il loro ruolo".