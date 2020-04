Cubo Teatro lancia le "Chiamate Decomposte", un ponte digitale tra Italia e Canada

Cubo Teatro di Torino lancia da oggi sul web il nuovo ciclo artistico Chiamate Decomposte. Una scelta dettata dalla difficile situazione che il mondo della cultura e dello spettacolo sta vivendo, esplorando i tanti strumenti di socialità per realizzare delle performance create apposta per le piattaforme digitali di web conference.

Dopo l’incontro con Daniele Bartolini, regista italiano in Canada e direttore artistico della compagnia DLT - Dopo Lavoro Teatrale - con sede a Toronto, Girolamo Lucania, regista e direttore artistico di Cubo Teatro, ha così deciso di partecipare al progetto Theatre On Call della compagnia canadese, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura in Canada.

Il progetto si sviluppa come una collaborazione internazionale, con la creazione di un palinsesto incrociato fra performance in lingua inglese e italiana.

Il ciclo Chiamate Decomposte - Theatre on Call vuole essere un festival di performance telefoniche, tale da generare l’azione artistica e recuperare un senso di incontro con lo spettatore, da casa. Un modo per sentirsi “vivi” e partecipi di un evento fatto di ascolto, silenzio, condivisione e scambio.

Allo stesso tempo, il festival digitale vuole anche diventare una piattaforma per gli artisti e le compagnie che ora più che mai dimostrano la propria fragilità economica e sociale.

Tutti gli spettatori interessati possono iscriversi per partecipare a uno o più eventi, con la formula del Pay what you can, ovvero “paga quanto puoi”. Il ricavato andrà direttamente agli artisti coinvolti.

Per partecipare è necessario scrivere una email a info@cuboteatro.it indicando la chiamata decomposta e l’orario.

Le indicazioni per il pagamento arriveranno direttamente attraverso la mail di conferma dell’iscrizione.

La partecipazione di Cubo Teatro inizia oggi, giovedì 16 aprile, con un ciclo di performance tratte dal Teatro Decomposto di Matei Visniec.

GLI APPUNTAMENTI DEL PRIMO CICLO

16 Aprile – ore 21.00 (Ita) – 3pm (Can) | Il Clochard

con Jacopo Crovella

17 Aprile – ore 21.00 (Ita) – 3pm (Can) | Il Mangiatore di Carne

con Annamaria Troisi

18 Aprile – ore 21.00 (Ita) – 3pm (Can) | L’Uomo scarafaggio

con Stefano Accomo

19 Aprile – ore 21.00 (Ita) – 3pm (Can) | Trittico Decomposto – tutte e tre le performance in un colpo solo

con Annamaria Troisi, Stefano Accomo e Jacopo Crovella.

Il progetto proseguirà successivamente, con un palinsesto realizzato in collaborazione con la compagnia DLT, e sarà aperto a proposte di artisti e compagnie.