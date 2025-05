Graphic Days compie 10 anni e sceglie una nuova location: il Vitali Park per la prima volta ospita un festival

A partire dalle grandi icone che hanno fatto la storia fino ad arrivare ai più talentuosi art director contemporanei, Graphic Days, in programma dall'8 al 18 maggio racconta la comunicazione visiva a 360 gradi e le sue contaminazioni in un appuntamento annuale che coinvolge gli artisti, i professionisti e gli studi più rilevanti del panorama internazionale, accogliendo esperienze da tutto il mondo che portano a Torino le pratiche creative più all’avanguardia del momento.

Il festival sarà articolato attraverso un percorso espositivo e un fitto calendario di eventi, talk, workshop, progetti partecipati e performance, dj set, attività per le scuole e le famiglie, mostra mercato dedicati al tema dell’anno: Love, Now!

Nuova la location: gli spazi del Vitali Park, che per la prima volta ospitano un festival. Graphic Days è promosso dal 2016 dall’associazione Print Club Torino, dall’associazione plug e dall’agenzia quattrolinee.

LE MOSTRE E I PROGETTI SPECIALI

All’interno del Vitali Park 1600 metri quadri saranno dedicati alle mostre, suddivise in 14 nuclei espositivi.

Tra questi, spicca il dialogo tra due artisti spagnoli, Isidro Ferrer e Pep Carriò, che attraverso serigrafie e stampe d’autore, sketch book, sculture e manifesti raccontano i loro immaginari creativi, dando vita a una narrazione collettiva tra visual design, illustrazione e materia.

Ferrer è una figura leggendaria nel campo della grafica contemporanea, creatore di uno stile che si contraddistingue per la forza delle immagini, l’ironia, l’intelligente uso della metafora e della ricerca tipografica. Il suo lavoro per importanti istituzioni culturali, marchi e case editrici internazionali ha ricevuto numerosi premi.

Carriò, che espone le sue opere per la prima volta in Italia, è un vero artista poliedrico: illustratore, designer grafico, editore, fotografo, falegname, scultore e imprenditore. Tra i suoi lavori più celebri, le illustrazioni per Poemas del trampolín e 30 de Diciembre; le copertine per Alfaguara e i manifesti per il Ministero della Cultura spagnolo.

Dalla Spagna si passa all’Olanda con la presentazione del lavoro di Tereza Ruller, fondatrice dello studio The Rodina, caratterizzato da un approccio performativo e critico al graphic design. La sua pratica transdisciplinare si basa su strategie di performance art, gioco e sovversione, che enfatizzano il ruolo delle relazioni tra attori umani e non umani, coniando il termine "design performativo".

Un focus espositivo sarà dedicato alla Finlandia attraverso la mostra Eyes On Finland. Eyes On è un format sviluppato da Graphic Days che ospita ogni anno un Paese per raccontare la sua storia e i suoi valori attraverso opere di grafica dedicate alla vita quotidiana, alle tradizioni e alla cultura delle persone.

Grazie alla collaborazione con Grafia, l’Associazione dei progettisti della comunicazione visiva in Finlandia, verrà esposta una selezione di opere del premio Rudolf Koivu dedicato all’editoria per l’infanzia e del concorso Vuoden Huiput che premia i designer più innovativi in Finlandia.

Inoltre sarà esposta una selezione di 40 poster a cura della Lahti Poster Triennial e verrà proposta una mostra di manifesti originali provenienti dall'archivio personale di Gianfranco Torri, ricercatore e accademico che vive tra Torino e Milano, dedicati al gruppo PILOT (Kari Pippo, Pekka Loiri, Artoma).

Infine, sarà presente Tomi Leppänen, insignito del titolo Designer dell’anno nel 2023 da Grafia.

Farà tappa al festival anche Demo Festival di Studio Dumbar e Exterion Media Netherlands: il più grande festival di motion design del mondo, nato nel 2019 con l’obiettivo di trasmettere negli schermi della stazione centrale di Amsterdam il meglio della produzione video per 24 ore. Ospitato per la prima volta in Italia nel 2021 al festival Graphic Days, questo progetto sarà esposto con l’edizione aggiornata, unica mostra in Italia.

Uno dei tratti che contraddistingue il festival Graphic Days e ne rappresenta l’unicità italiana è l’attenzione alle tematiche sociali attraverso un focus sul social design. We mix design and people è il manifesto d’intenti redatto nel 2021 ed anche il nome di un nucleo espositivo che è curato ogni anno all’interno del festival. L’edizione 2025 We mix design and people sarà curata insieme al Politecnico di Torino e sarà dedicata ad approfondire specifiche progettualità in cui l’aspetto del visual è portatore di contenuti sociali.

L’attenzione ai giovani designer è un altro aspetto fondante del festival, che dal 2021 si esplicita attraverso la call Neologia dedicata a designer under 30 italiani o che vivono in Italia da almeno due anni. Ogni anno i 100 progetti selezionati nelle categorie Editorial, Poster, Motion e AI vengono esposti al festival; tra questi vengono poi individuati e consegnati in un evento pubblico alcuni premi speciali. A corollario della mostra, un calendario di appuntamenti dedicati ai giovani designer, tra cui portfolio review, talk e momenti performativi e musicali.

I WORKSHOP E GLI INCONTRI

I due weekend sono i momenti in cui si concentra la maggior parte dell’offerta di attività: da workshop professionalizzanti a conferenze con esperti provenienti da tutto il mondo a momenti di incontro e confronto b2b.

Tra i numerosi ospiti, si segnalano:

Tina Touli, direttrice creativa, graphic designer, relatrice e docente con sede a Londra.

Due Studio, studio indipendente di grafica e type design fondato da Alessio Pompadura e Massimiliano Vitti a Perugia, specializzato in sistemi di identità per istituzioni culturali e corporate, art direction, print, editorial e web design.

Studio Mistaker, studio multidisciplinare indipendente con sede a Roma, fondato nel 2016 da Martina Tariciotti e Riccardo Casinelli, specializzato in visual design, identità, motion e infografiche per istituzioni culturali e governative, aziende e nel no-profit.

R2 è uno studio fondato a Porto nel 1998 da Lizá Défossez Ramalho e Artur Rebelo e caratterizzato da una pratica multidisciplinare che fonde arte, design e architettura.

Marta Cerdà Alimbau, designer spagnola che unisce bellezza funzionale ed emozione, trasformando ogni progetto in un design efficace e originale.

Dia Studio, studio di branding e graphic design con sede a New York e Chamonix.

Alle attività per addetti ai lavori si aggiungono momenti performativi e musicali e attività rivolte alle famiglie: un calendario di laboratori e iniziative per bambini e, nel weekend del 10 e 11 maggio, una mostra mercato nel cortile interno dell’edificio con l’esposizione dei lavori di studi, artisti e realtà indipendenti nell’ambito delle arti visive. In settimana il programma sarà articolato con conferenze dedicate alle scuole, visite guidate e workshop.

IL FESTIVAL IN CITTÀ

Le attività del festival si estendono anche in città in oltre 30 diverse sedi: il 9 e il 16 maggio sarà possibile conoscere l’ecletticità della scena creativa torinese attraverso il calendario di iniziative In the city, realizzato con il coinvolgimento delle agenzie di comunicazione, degli studi di design e di diverse realtà operanti nell’ambito del visual e social design nel territorio.

Per info: https://www.graphicdays.it/