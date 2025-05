Musei torinesi al top: oltre 170.000 visitatori tra Egizio e Cinema

Torino si conferma capitale culturale, con numeri da capogiro nei musei durante le festività primaverili. Tra il 19 aprile e il 3 maggio 2025, il Museo Egizio ha registrato un’affluenza eccezionale: ben 110.170 visitatori in appena 15 giorni, segnando un nuovo record assoluto per l’istituzione. Una performance straordinaria, favorita da un’offerta rinnovata, iniziative mirate e una perfetta coincidenza di ponti e festività che hanno attratto in città migliaia di turisti, italiani e stranieri.

Numeri da record

Durante il weekend di Pasqua (dal 19 al 21 aprile), il Museo ha accolto 23.532 persone, superando le cifre già ottime del 2024. Il ponte del 25 aprile ha registrato 24.273 ingressi, mentre quello del 1° maggio ha infranto ogni previsione con 31.140 visitatori - più del doppio rispetto all’anno precedente. I picchi assoluti? Sabato 26 aprile (9.006 ingressi) e sabato 3 maggio (9.014), giornate da tutto esaurito.

Determinanti per il successo sono state anche l’estensione dell’orario di apertura fino alle 21 e l’iniziativa Be the First, che consente visite esclusive al mattino presto con colazione inclusa. Un’offerta culturale che punta sulla qualità e sull’esperienzialità, rendendo il museo sempre più accessibile e coinvolgente.

60mila per il cinema...

Ottime notizie anche dal Museo Nazionale del Cinema, che tra il 18 aprile e il 4 maggio ha sfiorato i 60.000 visitatori, con una media di 3.500 ingressi giornalieri. In alcuni giorni le punte hanno toccato i 4.000 visitatori, con sold-out per tutte le visite guidate. Code fuori dalla Mole Antonelliana, in alcuni casi anche di due ore, hanno testimoniato il successo dell’attuale mostra The Art of James Cameron e il crescente interesse verso le collezioni permanenti.

“Torino è ormai una città a vocazione culturale e cosmopolita – sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, presidente e direttore del Museo del Cinema -. I numeri ci danno ragione: abbiamo raggiunto la capienza massima e i biglietti online erano esauriti già dai primi di aprile”.

Torino, 04 maggio 2025. Ottimo risultato per il MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile nel periodo di feste che comprende il periodo di Pasqua fino ai Ponti di 25 Aprile e Primo Maggio: da venerdì 18 aprile a domenica 4 maggio i visitatori totali di MAUTO e Centro Storico Fiat sono stati 27.870.

Il Mauto

Il giorno di maggior affluenza al Mauto, invece, è stato sabato 19 aprile con un totale di 2.246 ingressi. Sul totale, i visitatori paganti sono stati pari a 68% mentre 10% sono gli ingressi con Abbonamento Musei e il 13% con la Torino Piemonte Card. Il rimanente 9% sono gli ingressi gratuiti (bambini sotto i 6 anni, accompagnatori, ospiti, media, partecipanti ad eventi, pubblico GP). Il 24% dei visitatori ha effettuato l’acquisti dei biglietti online.

Chiude oggi la mostra 125 volte Fiat. La modernità attraverso l’immaginario Fiat dedicata all’anniversario della storica azienda e visitata - dal 15 novembre 2024 al 4 maggio 2025 - da un totale di 1.161 persone.

La Gam

Sono 43.485 le persone che hanno visitato, tra sabato 19 aprile e domenica 4 maggio 2025, le collezioni e le mostre in corso alla Gam - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, al Mao Museo d’Arte Orientale e a Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica.

Nei giorni della Festa della Liberazione, il 25 aprile, e della Festa dei Lavoratori, il 1° maggio, tutti i visitatori hanno colto l’occasione per usufruire della tariffa a ingresso speciale di 1 euro per accedere alle collezioni permanenti, oltre che alle esposizioni temporanee. In particolare, in queste due settimane di festa sono stati 12.568 i visitatori della Gam, 8.931 quelli del Mao e 21.986 quelli di Palazzo Madama.

I giorni di maggiore affluenza sono stati il 25 aprile per Palazzo Madama con 3.234 visitatori e il 1 maggio per la Gam con 1.407 presenze e il MAO con 1.549 visitatori.

Residenze sabaude



Ingressi record nelle Residenze reali sabaude. Nei soli ponti delle festività pasquali (19-21 aprile), della Festa della Liberazione (25-27 aprile) e della Festa dei Lavoratori (1-4 maggio), le cinque sedi hanno totalizzato oltre 30.000 biglietti staccati (30.636), toccando i 3.000 giornalieri ad Agliè e a Racconigi.

Un grande successo facilitato dai tre fortunati ponti, ma che conferma il significativo aumento di ingressi ormai in atto da alcuni mesi. Nel semestre invernale che va da ottobre a marzo, tipicamente meno battuto dai flussi turistici, Villa della Regina e i Castelli di Agliè, Moncalieri e Racconigi sono stati infatti interessati da un incremento del 30 % rispetto allo stesso periodo dell’annata precedente, con un totale di circa 90.000 presenze.

Anche Palazzo Carignano, nonostante le chiusure imposte dal grande cantiere di restauro che porterà entro l’anno ad aprire il nuovo percorso di visita, registra un incremento relativo che consolida il suo posizionamento come luogo sempre più amato del centro di Torino.

Musei Reali

Un grande successo di pubblico ha caratterizzato il periodo delle vacanze di primavera ai Musei Reali di Torino, dal fine settimana pasquale ai ponti del 25 aprile e del 1° maggio 2025.

Da venerdì 18 a domenica 4 maggio 2025, ai Musei Reali di Torino sono stati emessi 64.256 biglietti. In particolare, 51.186 hanno consentito la visita alle Collezioni permanenti, alla mostra dedicata a Cleopatra e allo Spazio Leonardo, mentre 12.407 sono stati i biglietti staccati solo per ammirare l’esposizione Da Botticelli a Mucha. Bellezza, natura, seduzione, fino al 27 luglio nelle Sale Chiablese.