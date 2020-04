Omicida sorpreso in carcere con il cellulare nelle mutande, la rabbia del sindacato: "Il personale opera in condizioni estreme"

La Polizia Penitenziaria del carcere di Ivrea, pur in carenza di dispositivi di protezione, ha rinvenuto l’ennesimo telefono micro cellulare in carcere.

Alle ore 19,00 di ieri 16 aprile 2020, durante un normale giro di controllo al primo piano lato destro del carcere di Ivrea, dove sono ristretti detenuti a regime ordinario, la Polizia Penitenziaria si è resa protagonista di una brillante operazione di servizio. Infatti il personale di servizio, ha rinvenuto indosso ad un detenuto italiano trentaduenne finito in carcere per omicidio e altri reati, un micro telefono cellulare occultato nella mutande, con scheda nano sim

A dare la notizia è Leo Beneduci, Segretario Generale O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che aggiunge : “L’OSAPP da tempo denuncia situazioni di violenze, aggressioni, offese, sputi perpetrati ai danni del personale di Polizia Penitenziaria ed invece, solo grazie alla perspicacia professionale del personale in servizio, si è evitato che la Casa Circondariale di Ivrea divenisse un centro telefonico pubblico, chiaramente “illecito”. "Denunciamo da molto tempo che l’esiguo personale di Polizia Penitenziaria di Ivrea opera in condizioni estreme per la gravissima e nota carenza di organico e nonostante ciò, i pochi agenti presenti hanno portato a termine, con spirito di abnegazione e senso del dovere il proprio lavoro. Lo stesso personale, ancora oggi, opera con esigui dispositivi di protezione individuale che l’amministrazione non fornisce in misura sufficiente tanto che ci si è dovuti rivolgere all’amministrazione comunale e aziende del Canavese che hanno provveduto a tali irrinunciabili necessità e che L’OSAPP ringrazia".