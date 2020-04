Valorizzare le Valli Olimpiche nel post-Covid: ecco il progetto di UniTo e Camera di Commercio

Valorizzare le Valli Olimpiche piemontesi nel post-Coronavirus, quando saranno considerate il “posto ideale dove trascorrere le vacanze”: è questo l'obiettivo di uno studio sul “turismo di prossimità” messo in piedi dall’Università di Torino, in collaborazione con la Camera di Commercio.

Un team di ricerca, coordinato dai professori Paolo Biancone e Silvana Secinaro, afferenti al Dipartimento di Management, ritiene infatti che il modello di business studiato per un progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Torino, dedicato alla Valorizzazione delle Valli Olimpiche Piemontesi, possa essere applicato e rispondente alla crisi del turismo legata alla pandemia di Covid-19.

Secondo gli studiosi, la pandemia in atto sta avendo una diffusa propagazione ai diversi settori dell’economia ma il settore turistico e tutte le sue filiere sono al momento tra i più colpiti per un azzeramento della domanda di servizi.

Questa è la previsione elaborata dal Dipartimento di Management su come cambieranno le scelte dei turisti nazionali e internazionali quando si passerà alla Fase 2 della gestione dell’emergenza:

Priorità sicurezza, igiene e salute; Luoghi non affollati; Maggiore utilizzo di spazi verdi e incontaminati; Strutture ricettive discrete e non troppo affollate; Trasporto pubblico regolare, pulito e non affollato come in una grande città; Riscoperta di città di nicchia, borghi incontaminati e bellezze non scoperte nei comuni viaggi; Prenotazioni a ridosso della vacanza; Turismo di prossimità; Spostamenti privilegiati con mezzi propri.

Questa sembra essere anche la linea che intende seguire il governo, stando a quanto dichiarato da Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria del Mibact, la quale anticipa che sono allo studio una serie di misure per consentire lo sviluppo di un turismo ‘di prossimità’, che favorisca luoghi meno affollati e più incontaminati.

Il “rischio” dunque, è che i territori periurbani come quelli delle Valli Olimpiche vengano presi d’assalto in quanto ritenuti in possesso di tutte le caratteristiche sopra riscontrate. Partendo dallo studio iniziale, finanziato dalla Camera di Commercio, su come rigenerare, rivitalizzare economicamente e socialmente le Alpi Piemontesi, il gruppo di ricerca si è focalizzato su come poter applicare i modelli studiati alla situazione prevista per la Fase 2 di risposta al Covid-19. La grande sfida a cui si è voluto rispondere è quella di promuovere il turismo di prossimità, salvaguardando la sostenibilità del territorio sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista della sicurezza sanitaria.

La risposta per ripartire guardando alla stagione ormai prossima si è basata su quattro asset fondamentali: ristorazione, residenzialità, intrattenimento e shopping/alimentare.

Per ognuno dei quattro punti sono stati individuati nuovi modelli di business che possano rispondere alle normative legate al distanziamento sociale e di sicurezza sanitaria.

Il progetto ha coinvolto i territori che ricadono all’interno dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx e Sestriere) e i comuni di Bardonecchia, Oulx e Usseaux.

La volontà condivisa è stata quella di dare impulso ad un sistema territoriale coeso al fine di creare condizioni di sviluppo, mettendo a fattor comune le peculiarità dei singoli territori, ciascuno con la propria caratteristica turistica, enogastronomica e territoriale.